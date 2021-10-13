В московском метро чуть не повторилась драка кавказцев с пассажирами

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро мог повториться инцидент с избиением пассажиров выходцами с Северного Кавказа. Несколько мужчин начали приставать к девушке, за которую заступились очевидцы происходящего.

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Отмечается, что пристававшие были похожи на борцов. После начла спора с русскими мужчинами зачинщики конфликта предложили им «выйти и разобраться». В то же время женщины, которые ехали в вагоне, пытались предупредить драку, сообщает в MK.RU.

После того, как поезд остановился на одной из станций, полицейские, дежурившие на платформе, попросили нарушителей порядка выйти. Те подчинились, однако не перестали словесно задирать пассажиров.

Напомним, 4 октября трое уроженцев Дагестана избили бармена Романа Ковалева, который в метро заступился за девушку, к которой те приставали. В результате Ковалев оказался в больнице с многочисленными травмами.

Полицейские впоследствии задержали виновных, которые оказали сопротивление: достали нож и перцовый баллончик. Были возбуждены уголовные дела о «попытке убийства» и «насилии в отношение представителя власти».

Позднее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил Роману Ковалеву медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву.