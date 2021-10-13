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Россиянка сдала квартиру в аренду и оказалась на улице

Анна Безрукова
27 минут назад

Жительница города Химки в Подмосковье не может выселить квартиранта, которому сдала в аренду свое жилье на период отпуска. Об этом сообщает издание Life.ru.

Россиянка сдала квартиру в аренду и оказалась на улице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, эта жилплощадь у пенсионерки - единственная, и из-за действий недобропорядочного квартиранта ей теперь негде жить. При этом срок договора аренды жилья уже истек, и мужчина должен был уехать из квартиры, но на данный момент он не планирует этого делать.

Также арендатор, нарушив правила съема жилья, завел животное, сломал холодильник, отказался платить за коммунальные услуги. Кроме этого, он заблокировал собственницу квартиры и ее родных во всех соцсетях и мессенджерах. Когда на помощь пенсионерке пришли ее родственники, хулиган поранил ее мужа, а также толкнул дочь. В отношении самой владелицы помещения он так же использовал физическую силу: нанес удар в лицо, затем сломал очки.

В полиции пояснили, что женщине требуется ожидать судебного решения: правоохранители не могут ничего предпринять по той причине, что с мужчиной заключили официальный договор аренды. Сотрудники органов имели бы право выселить постояльца только в той ситуации, если бы люди не заключили между собой письменное соглашение.

Сам квартирант отказывается признавать свое рукоприкладство в собственницы квартиры и ее родных.

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