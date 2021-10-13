Задержание напавших на жителя Орска полицейских показали на видео

Пять полицейских задержаны в Орске по подозрению в нападении на местного жителя. Об этом сообщает Telegram -канал «RT на русском», опубликовавший кадры оперативного мероприятия.

пострадавшего, используя при этом наручники и пистолеты Макарова. В отношении них возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и разбое, уточняет канал. Всем подозреваемым от 22 до 30 лет. Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.