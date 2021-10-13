«Не уедешь далеко»: появилось видео погони за пьяным лихачом

В Волгоградской области пьяный лихач устроил погоню с сотрудниками ДПС. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось стрелять по колесам. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались кадры дорожного инцидента.

Грубо нарушившую ПДД иномарку инспекторы дорожно-патрульной службы заметили на трассе «Каспий». Полицейские потребовали водителя остановиться.

«Останавливайся, говорю! Не уедешь все равно далеко!» – обратились к нему правоохранители по громкоговорителю.

Однако законные требования полицейских были проигнорированы. И тогда блюстители правопорядка приняли решение стрелять по колесам автомобиля.