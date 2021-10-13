Появилось видео с места ЧП с сошедшим поездом в метро Вашингтона

Поезд сошел с рельсов в метро Вашингтона. Инцидент произошел на станции «Арлингтонское кладбище». Снятое очевидцами видео опубликовано в Telegram -канале «360».

На кадрах внутри вагона видно, что люди сидят в полной темноте. По громкоговорителям их просят соблюдать спокойствие. По данным местного отделения телеканала NBC, пассажиры провели в поезде более часа. Пострадавших нет.