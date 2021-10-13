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У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами

ТК «Звезда»иещё 4
5 минут назад

Моторная лодка с пятью туристами на борту перевернулась у берегов Сахалина. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Из тех, кто находился лодке, никто не пострадал.

На Сахалине перевернулась лодка с туристами
Фото: mchs.gov.rumchs.gov.ru

«Вчера (во вторник) после сообщения МЧС силами корабельного состава Пограничного управления пятеро граждан были обнаружены на мысе (Анива). Подавали сигнал бедствия фонарем. Люди эвакуированы. Сегодня утром их доставили на берег. Медик пограничного корабля осмотрел, жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщили в погрануправлении.

Также в министерстве туризма Сахалинской области рассказали, что перевозку осуществлял житель села Новиково Корсаковского района на маломерном судне, который не является сотрудником какого-либо туроператора и не имеет лицензии на морские перевозки.

Ранее на юге Сахалина были найдены четыре пропавших человека в Корсаковском районе, которые отправились в лес за дикоросами. Люди вышли самостоятельно.

Происшествия,МЧС,
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