Машину с самодельной бомбой нашли у стадиона в Петербурге

На парковке возле футбольной арены «Комфорт» в Санкт-Петербурге обнаружен автомобиль, начинённый, предположительно, самодельным взрывным устройством. В настоящее время сапёры заняты разминированием транспортного средства. Угрозы жителям нет. Об этом сообщает Пятый канал.

На переднем сиденье Daewoo Matiz был обнаружен предмет в виде двух ёмкостей по пять литров. Машина была припаркована вблизи спорткомплекса, откуда была произведена эвакуация 35 человек. В 600 метрах расположены жилые дома. Полиция проводит проверку на предмет установки личности владельца авто.

Ранее в Подмосковном Пушкино мужчина из-за ревности убил знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Известно, что Юрий Троянский приревновал жену к 37-летнему Александру Коллегину и застрелил его из ружья. Позже он вышел на улицу и выстрелил себе в голову.