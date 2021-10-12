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Россиянин взял кредит на убийство экс-жены

Вероника Полынина
20 минут назад

Житель Санкт-Петербурга взял в кредит 1 млн рублей на убийство бывшей жены, сообщает «Комсомольская правда».

Россиянин взял кредит на убийство экс-жены
Фото: ТАССТАСС

«Житель Петербурга заказал убийство бывшей жены. Для этого он взял кредит в миллион рублей. Сотрудники уголовного розыска предотвратили преступление, имитировав убийство», - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Как сообщается на сайте городского управления СК РФ, 54-летний сотрудник автобусного парка решил расправиться с 47-летней бывшей женой. Мужчина обратился к своему знакомому, предложив ему за убийство 1,5 млн рублей. Он дал ему 300 рублей аванса и пообещал доплатить оставшуюся сумму после совершения преступления.

«Киллер», в свою очередь, обратился в полицию и рассказал о готовящемся покушении. Несколько месяцев правоохранители разрабатывали спецоперацию, которая позволила бы поймать заказчика убийства с поличным.

В результате полицейские имитировали убийство женщины и послали ее бывшему мужу фотографию «трупа» в качестве доказательства. Полицейские задержали заказчика, когда он передавал «киллеру» остаток вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству по найму. Обвинение задержанному пока не предъявлено.

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
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