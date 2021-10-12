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Собчак вручили повестку для очной ставки с водителем Mercedes

Деловая газета "Взгляд"
35 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак получила повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для следственных действий, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в Следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes.

Во вторник у Собчак в Москве прошел допрос по делу об аварии в Краснодарском крае.

Сама телеведущая заявила, что допрос длился три часа, а вопросы «почти» не имели отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.

«Три часа вопросов»: Собчак о допросе по делу о ДТП

Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.

После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».

Происшествия,Видео,Ксения Собчак,МВД,Комсомольская правда,ИТАР-ТАСС,
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