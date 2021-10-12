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Владелец автомобиля Tesla прокомментировал инцидент с машиной. Видео

Александр Кузьмин
20 минут назад

В Москве женщина ключом поцарапала автомобиль Tesla. Инцидент прокомментировал владелец электрокара Кирилл. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По его словам, он уходил в магазин на 10 минут, а когда вернулся, увидел, что водительское зеркало вывернуто в обратную сторону.

"Подумал, что это какой-то такой сигнал мне. Видимо, мне хотели как-то насолить. Когда сел в машину, то решил проверить кадры видеорегистратора, и, соответственно, эти кадры, которые все видели, там обнаружил", – сказал мужчина.

Владелец автомобиля считает, что женщине, не понравилось, как он припарковался.

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