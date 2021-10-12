Стритрейсер в Петербурге исполнил опасный трюк на Шкоде и попал на видео

Неизвестный петербургский стритрейсер взлетел на своей «Шкоде» в центре Петербурга , записав трюк на видео. Об этом сообщает "Фонтанка" .

На кадрах чёрная, глухо затонированная машина без номеров разгоняется по набережной Невы и, используя мостик у Летнего сада в качестве трамплина, подлетает вверх. При торможении «Шкода» высекает сноп искр и на большой скорости едет дальше, выезжая на встречку. Из-за того, что владелец машины не показывает номера на фото, установить его «Фонтанке» не представляется возможным.