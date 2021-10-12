Появилось видео падения автомобиля в реку во время съемок в Москве

Автомобиль упал в реку во время съемок в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в распоряжении которого появились кадры произошедшего около Москва-Сити инцидента.

Причиной падения в реку транспортного средства стал оторвавшийся страховочный трос. На опубликованных кадрах видно, как после команды режиссера машина движется в сторону набережной и, ломая ограждение, падает вниз.