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Появилось видео падения автомобиля в реку во время съемок в Москве

Александр Кузьмин
51 минуту назад

Автомобиль упал в реку во время съемок в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в распоряжении которого появились кадры произошедшего около Москва-Сити инцидента.

Причиной падения в реку транспортного средства стал оторвавшийся страховочный трос. На опубликованных кадрах видно, как после команды режиссера машина движется в сторону набережной и, ломая ограждение, падает вниз.

Ранее сообщалось, что на набережной Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку. На месте происшествия сейчас работают спасатели.

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