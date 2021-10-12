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Ударившая ножом водителя маршрутки пассажирка в Чебоксарах попала на видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

В Чебоксарах местная жительница напала с ножом на водителя маршрутки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший кадры с места ЧП. На кадрах видно, как пассажирка выходит из салона общественного транспорта после инцидента и следует вдоль дороги по тротуару.

Как уточнили в МВД России по Чувашской республике, молодая женщина напала на водителя микроавтобуса на конечной остановке 12 октября. Она нанесла ему ножевое ранение в шею. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавшую. 23-летнему водителю была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был госпитализирован.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,
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