Ударившая ножом водителя маршрутки пассажирка в Чебоксарах попала на видео

В Чебоксарах местная жительница напала с ножом на водителя маршрутки. Об этом сообщает Telegram -канал Mash, опубликовавший кадры с места ЧП. На кадрах видно, как пассажирка выходит из салона общественного транспорта после инцидента и следует вдоль дороги по тротуару.

Как уточнили в МВД России по Чувашской республике, молодая женщина напала на водителя микроавтобуса на конечной остановке 12 октября. Она нанесла ему ножевое ранение в шею. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавшую. 23-летнему водителю была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был госпитализирован.