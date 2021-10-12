Попавшего в ДТП водителя машины Собчак проверили на наличие алкоголя

Водитель Олег Цой, управлявший Mercedes-Maybach, на котором ехала Ксения Собчак во время смертельной аварии в Сочи, предварительно признал свою вину. В настоящее время он активно сотрудничает со следствием, сообщает «Комсомольская правда».

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Отмечается, что сейчас правоохранительные органы определяют, что стало причиной аварии. Изначально всех участников происшествия отправили на прохождение медосвидетельствования. Уточняется, что никто из них не отказывался от него не отказывался.

«Ни у одного водителя не нашли в крови алкоголь. Все были полностью трезвы», - заявил источник в правоохранительных органах.

Кроме того, экспертам предстоит выяснить, могло ли водителю Mercedes стать плохо во время движения.

«На линию водитель (Олег Цой - Прим. ред.) вышел здоровым. На самочувствие не жаловался, все было в порядке», - подчеркнул источник в компании, которая сдавала в аренду Mercedes.

Напомним, трагическое ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи произошло 9 октября. Вечером Merсedes, в котором находилась телеведущая, с целью обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen. В результате происшествия погибла пассажирка белой иномарки 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека были госпитализированы с травмами.

Сама Ксения Собчак заявила о множественных ушибах внутренних органов и сотрясении мозга.