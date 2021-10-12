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Попавшего в ДТП водителя машины Собчак проверили на наличие алкоголя

Елена Прошина
1 час назад

Водитель Олег Цой, управлявший Mercedes-Maybach, на котором ехала Ксения Собчак во время смертельной аварии в Сочи, предварительно признал свою вину. В настоящее время он активно сотрудничает со следствием, сообщает «Комсомольская правда».

Попавшего в ДТП водителя машины Собчак проверили на наличие алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы определяют, что стало причиной аварии. Изначально всех участников происшествия отправили на прохождение медосвидетельствования. Уточняется, что никто из них не отказывался от него не отказывался.

«Ни у одного водителя не нашли в крови алкоголь. Все были полностью трезвы», - заявил источник в правоохранительных органах.

Кроме того, экспертам предстоит выяснить, могло ли водителю Mercedes стать плохо во время движения.

«На линию водитель (Олег Цой - Прим. ред.) вышел здоровым. На самочувствие не жаловался, все было в порядке», - подчеркнул источник в компании, которая сдавала в аренду Mercedes.

Напомним, трагическое ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи произошло 9 октября. Вечером Merсedes, в котором находилась телеведущая, с целью обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen. В результате происшествия погибла пассажирка белой иномарки 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека были госпитализированы с травмами.

Сама Ксения Собчак заявила о множественных ушибах внутренних органов и сотрясении мозга.

Ранее суд на время разбирательств избрал Цою меру пресечения - домашний арест сроком на 2 месяца.

Происшествия,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,МВД,Комсомольская правда,
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