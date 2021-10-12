«Лечащую» COVID травяными пулями целительницу из Уфы сняли на видео

В Уфе полицейские проверяют информацию о целительнице, которая якобы лечит коронавирусную инфекцию травяными пулями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на РИА Новости. Ранее канал опубликовал запись с сеансом ясновидящей Лады, во время которого она несколько раз выстрелила в голову клиента.