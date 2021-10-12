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«Лечащую» COVID травяными пулями целительницу из Уфы сняли на видео

Александр Кузьмин
19 минут назад

В Уфе полицейские проверяют информацию о целительнице, которая якобы лечит коронавирусную инфекцию травяными пулями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на РИА Новости. Ранее канал опубликовал запись с сеансом ясновидящей Лады, во время которого она несколько раз выстрелила в голову клиента.

Со слов самой башкирской народной целительницы, она излечила уже больше тысячи людей. Женщина заряжает пистолет пулями из крапивы, целебных трав и соли и стреляет ими в больных, предварительно обмотав часть тела в полотенце.

Происшествия,Общество,Видео,РИА Новости,
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