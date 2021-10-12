«Увидел боковым зрением еще, что оказалось, что еще одна девушка есть сзади, пассажирка. Я побежал к ней, попытался открыть дверь - дверь была зажата. Мы силой ее открыли. Пульс тронул - она дышала, дышала очень плохо: у нее было очень много повреждений на голове. И я первым делом взял ее за голову, вбок повернул, чтобы она не захлебнулась своей кровью», – сказал Руслан.