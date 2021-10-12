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Очевидец ДТП в Сочи с Собчак рассказал о трагедии на видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

Очевидец смертельной аварии в Сочи с автомобилем Mercedes, в котором ехала журналистка Ксения Собчак, рассказал о трагедии. Интервью с Русланом Аракеловым публикует российское видеоагентство Ruptly.

Мужчина сообщил, что ДТП произошло у него на глазах, когда он вечером возвращался домой на автобусе. После столкновения россиянин бросился на помощь пострадавшим.

«Увидел боковым зрением еще, что оказалось, что еще одна девушка есть сзади, пассажирка. Я побежал к ней, попытался открыть дверь - дверь была зажата. Мы силой ее открыли. Пульс тронул - она дышала, дышала очень плохо: у нее было очень много повреждений на голове. И я первым делом взял ее за голову, вбок повернул, чтобы она не захлебнулась своей кровью», – сказал Руслан.

Напомним, в минувшую субботу в Сочи Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Ксения Собчак, столкнулся с Volkswagen на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. В результате ДТП одна россиянка скончалась на месте. Вчера водителю Mercedes было предъявлено обвинение, суд отправил его под домашний арест.

Собчак объяснила побег с места смертельного ДТП

Происшествия,Видео,Ксения Собчак,
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