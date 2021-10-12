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Попытавшегося искупаться в шторм россиянина смыло волной: видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Крыму россиянин решил искупаться во время шторма и был сбит на пирсе мощной волной. Об инциденте в Ялте сообщается на странице @crimea__love в Instagram, где опубликованы кадры опасной забавы.

На записи видно, как волны сбивают с ног находящегося на пирсе мужчину. Автор размещенного в соцсети ролика в шутку наложил на него фрагмента диалога из фильма «Троя» 2004 года, в котором Ахиллес представляется царю фессалийцев Триопу.

Не все подписчики оценили поступок россиянина. Многие сочли его слишком рискованным.

«Это может кончиться плачевно! Со штормом не шутят», – прокомментировал публикацию один из пользователей.

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