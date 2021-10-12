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Россиянин взял в кредит 1 млн рублей на убийство бывшей жены

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад

В Санкт-Петербурге 54-летний работник автобусного парка заказал убийство своей 47-летней бывшей жены. Ещё весной 2021 года мужчина решил расправиться с женщиной, которую ненавидел. Он предложил своему знакомому за 1,5 млн рублей стать киллером. Чтобы расплатиться за убийство, заказчик взял в кредит крупную сумму. Однако покушение не состоялось, а мужчину задержали.

Россиянин взял в кредит 1 млн на убийство экс-жены
Фото: ТАССТАСС

«Житель Петербурга заказал убийство бывшей жены. Для этого он взял кредит в 1 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска предотвратили преступление, имитировав убийство», — привело издание слова источника.

Подготовив себе алиби, подозреваемый передал киллеру информацию о жертве, новый телефон, на который надо было скинуть фото тела, и аванс в 300 000 рублей, сообщили в управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Только благодаря сознательности киллера женщина осталась жива. Взяв деньги, мужчина сразу сообщил о заказе в МВД. Заказчика решили задержать с поличным. Согласно легенде, киллер выполнил заказ и якобы расправился с жертвой. В доказательство он показал заказчику фейковые снимки. Подозреваемый передал знакомому 1 млн рублей и сразу был задержан силовиками.

Происшествия,СКР,МВД,
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