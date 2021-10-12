Бывший военный рассказал о поисках группы Дятлова

Бывший военнослужащий Хамза Синюкаев, участвовавший в поисках туристической группы под руководством Игоря Дятлова, рассказал о событиях тех лет изданию «Комсомольская правда».

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Синюкаев и его сослуживцы участвовали в поисках на перевале один месяц.

«Сначала мы честно искали, а потом стали халтурить. Быстро поняли, что до нас по этим же квадратам уже ходили люди», — поделился он.

По его словам, военным попадались следы от сапог неизвестного происхождения, при этом все участники поисков ходили в валенках.

«Поэтому мы с ребятами решили, что эти кто-то в сапогах ходили тут до нас и были людьми непростыми. Может быть, даже из КГБ. Но это были только наши домыслы», — сказал мужчина.

Он отметил, что следы в месте поисков не заметало, а выдувало, из-за чего они долго оставались на месте.