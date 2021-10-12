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Бывший военнослужащий рассказал о поисках группы Дятлова на перевале

Lenta.ru
31 минуту назад

Бывший военнослужащий Хамза Синюкаев, участвовавший в поисках туристической группы под руководством Игоря Дятлова, рассказал о событиях тех лет изданию «Комсомольская правда».

Бывший военный рассказал о поисках группы Дятлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синюкаев и его сослуживцы участвовали в поисках на перевале один месяц.

«Сначала мы честно искали, а потом стали халтурить. Быстро поняли, что до нас по этим же квадратам уже ходили люди», — поделился он.

По его словам, военным попадались следы от сапог неизвестного происхождения, при этом все участники поисков ходили в валенках.

«Поэтому мы с ребятами решили, что эти кто-то в сапогах ходили тут до нас и были людьми непростыми. Может быть, даже из КГБ. Но это были только наши домыслы», — сказал мужчина.

Он отметил, что следы в месте поисков не заметало, а выдувало, из-за чего они долго оставались на месте.

Ранее путешественники называли перевал Дятлова самым страшным местом в России. Он назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Тогда при невыясненных обстоятельствах умерли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

Происшествия,Игорь Дятлов,
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