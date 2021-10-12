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Журналиста «КП в Беларуси» обвинили в разжигании социальной вражды

News.ru
41 минуту назад

Журналист издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадий Можейко обвинён по статьям о разжигании социальной вражды или розни и об оскорблении представителя власти. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналисту «Комсомольской правды» Можейко предъявили обвинения
Фото: gennadiy.mojeiko/facebook.comgennadiy.mojeiko/facebook.com

В понедельник, 11 октября, следствие официально предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение по двум статьям: ст. 130 УК РБ «Разжигание социальной вражды или розни» и ст. 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, следствие вынесло решение в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки. По белорусским законам обвинение необходимо вынести не позднее, чем через 10 суток после задержания. В настоящее время Геннадий Можейки находится в СИЗО города Жодино в камере с карантином по коронавирусу. Адвокатам и родственникам посещать его запрещено.

Можейко задержали на территории Белоруссии. 1 октября он был заключён под стражу белорусскими правоохранительными органами в рамках возбуждённого уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь.

В МВД Белоруссии заявили, что Можейко уехал в Россию и пытался оттуда отправиться в третье государство. Однако, по данным ведомства, ему было отказано в выезде и предписано покинуть РФ. После этого журналист вернулся в Белоруссию, где и был задержан.

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