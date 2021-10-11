Таксист выбросил из машины пассажира и проехал по нему

В Новосибирске водитель такси выбросил из салона автомобиля на дорогу мужчину с окровавленным лицом. После этого таксист сел за руль машины и начал уезжать, проехавшись прямо по ногам пассажира. По словам водителя такси, он даже не заметил, что переехал мужчину, так как был сильно зол на него из-за произошедшего ранее в салоне авто инцидента.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Очевидцами потасовки оказались водители, которые проезжали в районе пересечения улиц Добролюбова и Зыряновской. В Сети в группе во «ВКонтакте» появились кадры, на которых видно, что рядом с автомобилем такси лежит человек. Водитель начинает движение и наезжает задним колесом на ноги мужчины. После этого иномарка на какое-то мгновение останавливается, а потом уезжает.

Таксист утверждает, что пассажир был пьян и заявлял, что ждал машину полчаса, а также нецензурно выражался. Водитель предложил мужчине покинуть автомобиль, если того что-то не устраивает, на что пассажир достал нож, приставил его к таксисту и начал угрожать.

— Я наотмашь его ударил, выбегаю из машины, открываю заднюю дверь, выкинул его и уехал. Я в порыве такого конфликта, на нервяке даже не знал, что проехал по нему. Меня трясет всего, — рассказал таксист в беседе с изданием НГС.

В службе такси сообщили, что в курсе ситуации. Там добавили, что ранее таксист не был замечен в конфликтах с пассажирами. У него хороший рейтинг и много положительных отзывов. По факту случившегося агрегатор начал разбирательство, на время которого таксиста отстранили от работы.