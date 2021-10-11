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Экс-директора школы в Махачкале увезли в больницу после убийства ученика

Елена Прошина
27 минут назад

Уволенного директора школы в Махачкале, где ученик смертельно ранил одноклассника ножом, госпитализировали с сердечным приступом, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Экс-директора школы увезли в больницу после убийства ученика
Фото: СК РФСК РФ

Как пишет агентство, в школе директору стало плохо, приехала скорая, но он отказался от госпитализации. Позже его с сердечным приступом доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Ранее ТАСС сообщал, что директор и замдиректора школы, где произошел инцидент, уволены.

В понедельник в школе 51 Махачкалы 15-летний ученик во время драки с одноклассником ударил его ножом. Раненый подросток умер в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство), пишет ТАСС.

Происшествия,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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