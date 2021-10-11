Водителя Собчак отправили под домашний арест

«Во время поездки я общалась по работе в зуме. Никто из нас его не подгонял, это было личное решение водителя. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. После столкновения я потеряла сознание, а когда пришла в себя с помощью членов команды пересела в другую машину и полетела домой. Мне предлагали госпитализацию в Сочи, но я хотела к сыну и домой», — написала Собчак.