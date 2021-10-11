Водителя Собчак отправили под домашний арест

Ближайшие два месяца водитель машины Mercedes-Maybaс Олег Цой, устроивший 9 октября смертельное ДТП в Сочи, проведет под домашним арестом. На момент инцидента в автомобиле находилась телеведущая Ксения Собчак и ее команда. О решении суда сообщил Telegram-канал «112».
Водитель полностью признал свою вину и раскаялся. Олег Цой заявил, что его никто из пассажиров не торопил и совершить опасный маневр было его собственной инициативой. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Авария с участием машины, в которой находилась Собчак и ее команда, произошла вечером 9 октября. Водитель вез телеведущую в аэропорт в Сочи. Олег Цой решил выехать на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который затем задел маршрутку. В инциденте больше всего пострадали пассажиры машины, в которую врезался Mercedes-Maybaсh.
Екатерина Тарасова, сидящая рядом с водителем Volkswagen, погибла на месте, самого мужчину, управляющего транспортным средством, и еще одну пассажирку госпитализировали. Люди, находящиеся в маршрутке, не пострадали.
Ксения Собчак от медицинской помощи отказалась, вызвала такси и продолжила путь в аэропорт. Позже в своем Telegram-канале телеведущая написала, что не подгоняла водителя.
«Во время поездки я общалась по работе в зуме. Никто из нас его не подгонял, это было личное решение водителя. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. После столкновения я потеряла сознание, а когда пришла в себя с помощью членов команды пересела в другую машину и полетела домой. Мне предлагали госпитализацию в Сочи, но я хотела к сыну и домой», — написала Собчак.
Телеведущая пообещала оказать помощь пострадавшим и семье погибшей.