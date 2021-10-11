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Артист рассказал о несчастных случаях в Большом театре

Елена Прошина
1 час назад

Несчастные случаи, связанные с падением в оркестровые ямы и плохо закрепленными сценическими декорациями, регулярно случаются в труппах. Такое заявление сделал бывший артист Большого театра Максим в интервью «Говорит Москва».

Артист рассказал о несчастных случаях в Большом театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Театр — это живой организм. По безопасности это место сравнимо с заводом, поскольку там много конструкций и машин, которые не видит зритель. Там тоже бывают какие-то опасности. Часто забывают закрыть оркестровую яму, и артисты в нее падают. На кулисы обычно крепятся грузила, чтобы они не мялись, это мешки с песком. Они также часто падают на людей и зашибают. В театре люди постоянно ломают ноги и руки», — приводятся в материале слова экс-артиста балета.

Вина за инциденты, по его словам, лежит на работниках и на обслуживающем персонале, которые халатно относятся к выполняемым ими задачам.

«Если в спектакле задействовано животное, с ними в два раза сложнее играть, потому что оно может лягнуть, сходить в туалет прям на сцене случайно, они пугаются. У нас так было в «Дон Кихоте». Если артист балета не разогрелся, происходит очень большое количество травм, особенно во время поддержек. Например, балерины падают сверху. Однажды у нас была история, когда артист, исполняющий Карлсона, летал на тросе (это было в другом театре). Ему сзади привязывали трос и контролировал его другой мужчина. В итоге он ударился об стену и разбил нос», — добавил Максим.

Напомним, что ранее, 9 октября, в Большом театре во время оперы «Садко» из-за падения декораций погиб артист Евгений Кулеш.

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