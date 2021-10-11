Артист рассказал о несчастных случаях в Большом театре

«Если в спектакле задействовано животное, с ними в два раза сложнее играть, потому что оно может лягнуть, сходить в туалет прям на сцене случайно, они пугаются. У нас так было в «Дон Кихоте». Если артист балета не разогрелся, происходит очень большое количество травм, особенно во время поддержек. Например, балерины падают сверху. Однажды у нас была история, когда артист, исполняющий Карлсона, летал на тросе (это было в другом театре). Ему сзади привязывали трос и контролировал его другой мужчина. В итоге он ударился об стену и разбил нос», — добавил Максим.