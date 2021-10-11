Бастрыкин наградил заступившегося за девушку в метро

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил Роману Ковалеву , который заступился за девушку в столичном метро, медаль «Доблесть и отвага». Об этом сообщает в Telegram телеканал RT.

«Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления! А синяки заживут — шрамы украшают мужчин», — сказал Бастрыкин.

Инцидент произошел во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Ковалев вступился за девушку, которую оскорбили уроженцы Дагестана, они в ответ напали. Дагестанцев удалось задержать по горячим следам. В среду, 6 октября, Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве. После этого Следственный комитет возбудил еще одно дело — по статье «Покушение на убийство».