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Бастрыкин наградил заступившегося за девушку в метро

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил Роману Ковалеву, который заступился за девушку в столичном метро, медаль «Доблесть и отвага». Об этом сообщает в Telegram телеканал RT.

Бастрыкин наградил заступившегося за девушку в метро
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по МосквеПресс-служба ГУ МВД России по Москве

«Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления! А синяки заживут — шрамы украшают мужчин», — сказал Бастрыкин.

Глава СК отметил, что Ковалев рисковал жизнью и здоровьем.

Награжденный в настоящее время находится в больнице, медаль ему вручили там.

Ранее Ковалев рассказал, куда потратит 2 млн рублей, которые ему обещала выплатить московская мэрия

Инцидент произошел во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Ковалев вступился за девушку, которую оскорбили уроженцы Дагестана, они в ответ напали. Дагестанцев удалось задержать по горячим следам. В среду, 6 октября, Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве. После этого Следственный комитет возбудил еще одно дело — по статье «Покушение на убийство».

Происшествия,Роман Ковалев,Александр Бастрыкин,Правительство Москвы,СКР,
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