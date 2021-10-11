На Украине разоблачили вербовщиков наемников в Сирию

На Украине разоблачили группу лиц, занимавшихся вербовкой наемников для участия в вооруженном конфликте в Сирии. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора республики, пишет «Интерфакс-Украина».

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ Владислав Содель / Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля 2020 по март 2021 житель Киева организовал схему по вербовке граждан Украины для участия в военных действиях на стороне оппозиционных военных отрядов в Сирии. К ее реализации он привлек еще двух жителей Киевской области.

Новых наемников они подыскивали среди спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев, участвовавших в Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, а также тех, кто имел боевой опыт обращения с оружием. В зависимости от уровня их подготовки им обещали ежемесячное вознаграждение в размере около пяти тысяч долларов (более 358 тысяч рублей).

Организатору и соучастникам предъявили подозрение в вербовке наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях и заключили под стражу.