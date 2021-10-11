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Спорткомплекс ЦСКА загорелся в Москве

Елена Прошина
43 минуты назад

Пожар произошел на кровле спортивного комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спорткомплекс ЦСКА загорелся в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Площадь возгорания на кровле здания бывшей арены устанавливается, отметил собеседник издания.

Ранее, в мае 2021 года, возле спорткомплекса ЦСКА уже происходил крупный пожар – тогда на открытой парковке напротив торгового комплекса «Авиапарк» сгорели 4 автомобиля. Временно из-за тушения возгорания городским службам пришлось перекрыть движение по улице Авиаконструктора Микояна.

Напомним, что 10 октября два человека погибли в результате пожара в квартире трехэтажного жилого дома на Нижнем Кисельном переулке в центре Москвы. Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров – локализовать его удалось спустя час после поступления сообщения, а еще через 20 минут – ликвидировать.

Происшествия,ЦСКА,
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