Вдова Караченцова пострадала в ДТП

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что попала в ДТП в центре Москвы. Авария произошла четыре дня назад: в такси, на котором ехала актриса театра «Ленком», врезался джип, сообщает NEWS.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Четыре дня назад я ехала на такси по Ленинскому проспекту, и в меня въехал джип. Сразу приехали скорая помощь, пожарная, полиция. Я сказала водителю машины, который сбил наше такси: «Вы понимаете, надо быть осторожным, это же жизни людей». Очень важно быть предельно внимательным, ответственным за рулем», - рассказала вдова Караченцова.

Отмечается, что артистка обратилась за медицинской помощью с жалобами на сильное головокружение. Поргина предполагает, что получила сотрясение мозга.

«С головой плохо. Очень кружится, конечно. Сейчас вот еду в поликлинику проверять голову. Наверное, сотрясение», — поделилась актриса.

Ранее ДТП с трагичным финалом произошло в Сочи на трассе Адлер-Альпика. На 38-м километре дороги Mercedes-Maybach выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Екатерина Тарасова, которая находилась во втором автомобиле, скончалась на месте. Еще двоих человек госпитализировали с многочисленными травмами.

Отмечается, что пассажирами Mercedes были журналист и телеведущая Ксения Собчак, которая также пострадала в ДТП, и ее помощники.