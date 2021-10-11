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Вдова Караченцова пострадала в ДТП

Елена Прошина
1 час назад

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что попала в ДТП в центре Москвы. Авария произошла четыре дня назад: в такси, на котором ехала актриса театра «Ленком», врезался джип, сообщает NEWS.RU.

Вдова Караченцова пострадала в ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Четыре дня назад я ехала на такси по Ленинскому проспекту, и в меня въехал джип. Сразу приехали скорая помощь, пожарная, полиция. Я сказала водителю машины, который сбил наше такси: «Вы понимаете, надо быть осторожным, это же жизни людей». Очень важно быть предельно внимательным, ответственным за рулем», - рассказала вдова Караченцова.

Отмечается, что артистка обратилась за медицинской помощью с жалобами на сильное головокружение. Поргина предполагает, что получила сотрясение мозга.

«С головой плохо. Очень кружится, конечно. Сейчас вот еду в поликлинику проверять голову. Наверное, сотрясение», — поделилась актриса.

Ранее ДТП с трагичным финалом произошло в Сочи на трассе Адлер-Альпика. На 38-м километре дороги Mercedes-Maybach выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Екатерина Тарасова, которая находилась во втором автомобиле, скончалась на месте. Еще двоих человек госпитализировали с многочисленными травмами.

Отмечается, что пассажирами Mercedes были журналист и телеведущая Ксения Собчак, которая также пострадала в ДТП, и ее помощники.

Собчак в своем Telegram-канале заявила, что готова помочь семье погибшей и пострадавшим. Вместе с тем она отрицает свою причастность к действиям водителя, которые привели к трагедии.

Происшествия,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
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