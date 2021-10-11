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Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак отказался от помощи

Елена Прошина
28 минут назад

Бывший муж Екатерины Тарасовой, которая стала жертвой ДТП с участием Ксении Собчак, Антон отказался от чьей-либо помощи. Об этом сообщает Lenta.ru.

«То, что постоянно называют эту фамилию известной ведущей, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы все значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий», — заявил Тарасов.

Он отметил, что семья не нуждается в помощи, и подчеркнул, что никто из родственников и близких друзей жертвы ДТП не комментировал трагедию в СМИ.

Кроме того, стало известно, что шестилетняя дочь Тарасовой, которая ранее жила то с одним, то со вторым родителем, останется с отцом.

Собчак объяснила побег с места смертельного ДТП

ДТП с участием Mercedes-Maybach, в котором находилась Ксения Собчак с ее командой, и Volkswagen, где было трое человек, включая погибшую Тарасову, произошло 9 октября на сочинской трассе Адлер - Альпика.

Автомобиль, в котором ехала телеведущая, выехал на встречную полосу на 38-м километре и врезался во вторую машину. Находящаяся в Volkswagen Екатерина Тарасова скончалась на месте, двух других пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Сама Собчак сообщила, что получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов, а также заявила о готовности оказать помощь всем пострадавшим.

Происшествия,Видео,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
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