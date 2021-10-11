Что известно о выпавшей с детьми из окна москвичке

Сегодня, 11 октября 34-летняя женщина выпала из окна многоэтажного жилого здания в Москве вместе со своими детьми. От полученных травм все умерли на месте, сообщили в прокуратуре столицы. Что известно о случившемся на данный момент, разбирался «Рамблер».

Что произошло

Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения обнаружили под окнами жилого дома на улице Левобережная.

По факту произошедшего прокуратура запустила проверку. Также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних».

Что говорят очевидцы

По данным Telegram-канала SHOT, женщина взяла детей на руки и выпрыгнула. Соседи услышали громкие крики и звуки сильного удара.

После трагедии домой приехал супруг погибшей. Из-за состояния шока он даже не мог назвать свое имя.

Что известно о погибшей

Установлено, что женщину звали Ольга, и в последние дни она жаловалась управдому, что чувствует себя одинокой. Москвичку расстраивало то, что у нее нет подруг и знакомых, а муж-военнослужащий постоянно занят на работе. Дом на Левобережной, в котором они проживали, принадлежит Минобороны РФ. Сюда семья въехала в начале года. Соседи отзывались о супругах положительно.

Предсмертная записка

По данным разных изданий, погибшая оставила предсмертную записку. В ней она сообщила, что дала жизнь детям и оставлять их в «тяжелом, угрюмом мире» не хочет.