Что известно о выпавшей с детьми из окна москвичке

Сегодня, 11 октября 34-летняя женщина выпала из окна многоэтажного жилого здания в Москве вместе со своими детьми. От полученных травм все умерли на месте, сообщили в прокуратуре столицы. Что известно о случившемся на данный момент, разбирался «Рамблер».
Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения обнаружили под окнами жилого дома на улице Левобережная.
По факту произошедшего прокуратура запустила проверку. Также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних».
По данным Telegram-канала SHOT, женщина взяла детей на руки и выпрыгнула. Соседи услышали громкие крики и звуки сильного удара.
После трагедии домой приехал супруг погибшей. Из-за состояния шока он даже не мог назвать свое имя.
Установлено, что женщину звали Ольга, и в последние дни она жаловалась управдому, что чувствует себя одинокой. Москвичку расстраивало то, что у нее нет подруг и знакомых, а муж-военнослужащий постоянно занят на работе. Дом на Левобережной, в котором они проживали, принадлежит Минобороны РФ. Сюда семья въехала в начале года. Соседи отзывались о супругах положительно.
По данным разных изданий, погибшая оставила предсмертную записку. В ней она сообщила, что дала жизнь детям и оставлять их в «тяжелом, угрюмом мире» не хочет.
Кроме этого, Ольга попросила прощения у всех своих родственников и супруга. Она отметила, что они без нее не смогли бы воспитать детей. В записке погибшая также указала, что ранее уже лечилась от депрессии, но в последнее время ее жизнь потеряла смысл и стала «ленивой», «угрюмой», «неинтересной». В произошедшем она попросила никого не винить.