Россиянина нашли мертвым в турецком отеле

Российский турист умер при невыясненных обстоятельствах во время отпуска в Турции. Тело мужчины обнаружили в одной из гостиниц в районе Окурджалар в провинции Аланья, сообщает портал «Турпром».
Россиянина нашли сотрудники отеля неподвижно лежащим на полу в своей комнате. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины. Тело передали в Институт судебной медицины Антальи для вскрытия и установления причин смерти.
Напомним, что ранее генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырехлетнего россиянина в местной больнице.
По предварительным данным, 9 сентября ребенок, который отдыхал с родителями в Турции, попал в госпиталь с симптомами отравления уже без сознания, а на следующий день скончался. В ведомстве подчеркнули, что в свидетельстве о смерти версия об отравлении подтверждается.
Родственник мальчика сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГCУ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».