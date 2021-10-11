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Россиянина нашли мертвым в турецком отеле

Елена Прошина
24 минуты назад

Российский турист умер при невыясненных обстоятельствах во время отпуска в Турции. Тело мужчины обнаружили в одной из гостиниц в районе Окурджалар в провинции Аланья, сообщает портал «Турпром».

Россиянина нашли мертвым в турецком отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Россиянина нашли сотрудники отеля неподвижно лежащим на полу в своей комнате. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины. Тело передали в Институт судебной медицины Антальи для вскрытия и установления причин смерти.

Напомним, что ранее генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырехлетнего россиянина в местной больнице.

По предварительным данным, 9 сентября ребенок, который отдыхал с родителями в Турции, попал в госпиталь с симптомами отравления уже без сознания, а на следующий день скончался. В ведомстве подчеркнули, что в свидетельстве о смерти версия об отравлении подтверждается.

Родственник мальчика сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГCУ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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