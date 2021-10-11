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Допрос ученика школы Махачкалы после убийства одноклассника сняли на видео

Александр Кузьмин
25 минут назад

Подозреваемый в убийстве одноклассника ученик школы 15 Махачкалы рассказал, что приобрел нож год назад, и он случайно оказался в его кармане. Об этом подросток заявил на допросе в МВД, видео которого появилось в Telegram-канале RT.

На кадрах 16-летний школьник говорит, что у него были деньги, и он купил нож в маленьком магазинчике, «чтобы дома лежал».

«У всех есть — пусть и у меня будет», — объясняет задержанный.

По словам подростка, нож остался лежать у него в кармане. Во время драки он вытащил нож и в состоянии аффекта ударил им одноклассника. После того, как подросток нанес ранение потерпевшему, он пошел к директору школы.

Происшествия,Видео,МВД,
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