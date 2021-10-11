Допрос ученика школы Махачкалы после убийства одноклассника сняли на видео

Подозреваемый в убийстве одноклассника ученик школы 15 Махачкалы рассказал, что приобрел нож год назад, и он случайно оказался в его кармане. Об этом подросток заявил на допросе в МВД, видео которого появилось в Telegram-канале RT.

На кадрах 16-летний школьник говорит, что у него были деньги, и он купил нож в маленьком магазинчике, «чтобы дома лежал».

«У всех есть — пусть и у меня будет», — объясняет задержанный.