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Инцидент с декорацией на репетиции оперы «Садко» в Большом театре попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Инцидент с декорацией во время репетиции оперы «Садко» в Большом театре попал на видео. Фрагмент записи публикует Telegram-канал BAZA. На кадрах видно, как при опускании конструкции на сцену произошел перекос, а находящиеся под ней артисты стали разбегаться в стороны.

Напомним, в минувшую субботу во время спектакля в Большом театре произошла трагедия: артист миманса Евгений Кулеш погиб при смене декораций, его насмерть придавило рампой. Падения конструкции зафиксировано не было. По факту гибели актера организована доследственная проверка.

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