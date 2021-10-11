Инцидент с декорацией на репетиции оперы «Садко» в Большом театре попал на видео

Инцидент с декорацией во время репетиции оперы «Садко» в Большом театре попал на видео. Фрагмент записи публикует Telegram-канал BAZA. На кадрах видно, как при опускании конструкции на сцену произошел перекос, а находящиеся под ней артисты стали разбегаться в стороны.