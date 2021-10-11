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Появилось последнее видео парашютистов перед крушением самолета в Татарстане

Александр Кузьмин
34 минуты назад

В Сети появилось последнее видео парашютистов перед крушением самолета L-410 в Татарстане. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах спортсмены представляются на фоне воздушного судна, а также сообщают свой номер.

«К прыжку готов», – один за другим произносят парашютисты.

Авиакатастрофа с легкомоторным самолетом L-410 произошла накануне в Мензелинском районе на востоке республики. На его борту находились 22 человека, 16 из них, в том числе и экипаж, погибли. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

Происшествия,Катастрофы,Видео,
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