На кадрах спортсмены представляются на фоне воздушного судна, а также сообщают свой номер.

Авиакатастрофа с легкомоторным самолетом L-410 произошла накануне в Мензелинском районе на востоке республики. На его борту находились 22 человека, 16 из них, в том числе и экипаж, погибли. Шестеро пострадавших были госпитализированы.