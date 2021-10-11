Опубликовано видео с места падения из окна женщины с детьми в Москве

На севере Москвы женщина выпала из окна с двумя детьми. Инцидент произошел в многоэтажном доме на Левобережной улице. По предварительным данным, жительница столицы 1987 года рождения самостоятельно взяла на руки малолетних детей перед падением. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
Сейчас на месте ЧП работают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).
Как уточняет канал, до трагедии женщина жаловалась управдому на свое одиночество, у нее не было ни подруг, ни знакомых, а супруг-военнослужащий постоянно находился на работе.