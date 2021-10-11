Появилось видео у школы в Дагестане, где подросток ударил сверстника ножом

В Махачкале подросток убил одноклассника ножом во время конфликта в школе. Видео с места трагедии публикует Telegram-канал «Лента дня».
Уточняется, что девятиклассники поссорились, и между ними возникла драка. В ходе стычки один из ее участников достал нож и пырнул своего оппонента. От полученного ранения пострадавший скончался в больнице. Нападавший школьник задержан полицией. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Как сообщает ТАСС, на место ЧП сейчас прибыли врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства.