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Ученик школы в Дагестане смертельно ранил сверстника

News.ruиещё 3
21 минуту назад

Ученик одной из школ Махачкалы ранил сверстника ножом в грудь. В результате ранения мальчик скончался в больнице, нападавший доставлен в полицию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, передаёт ТАСС.

В одной из махачкалинских школ ученик нанёс ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице, — сказала собеседница агентства.

Нападавший подросток доставлен в Кировский отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Оба мальчика учились в девятом классе, пишет «Интерфакс».

Конфликт произошёл между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения, — заявил собеседник агентства в пресс-службе регионального МВД.

Ранее стало известно, что на севере Москвы 16-летний подросток убил родителей. Он перерезал горло матери, а отцу нанёс пять ножевых ранений. Несовершеннолетнего задержали. Выяснилось, что он проходил принудительное лечение от наркозависимости в психиатрической клинике.

Происшествия,Видео,МВД,Интерфакс,
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