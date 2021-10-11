Ученик одной из школ Махачкалы ранил сверстника ножом в грудь. В результате ранения мальчик скончался в больнице, нападавший доставлен в полицию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, передаёт ТАСС.

В одной из махачкалинских школ ученик нанёс ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице, — сказала собеседница агентства.

Нападавший подросток доставлен в Кировский отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Оба мальчика учились в девятом классе, пишет «Интерфакс».

Конфликт произошёл между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения, — заявил собеседник агентства в пресс-службе регионального МВД.