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Пьяного москвича в халате сняли с рейса в аэропорту Омска. Видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

В аэропорту города Омска полицейские сняли с рейса пьяного москвича в банном халате. Снятое в салоне авиалайнера видео публикует сообщество «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

По данным Управления на транспорте МВД России по СФО, 28-летний россиянин употреблял алкоголь в кафе, расположенном в стерильной зоне воздушной гавани, после чего проследовал на посадку. Однако к полету мужчину не допустили, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, как россиянина в халате выводят из самолета, при этом он ведет себя спокойно и не оказывает сопротивления правоохранителям. В отношении нарушителя был составлен протокол в связи с появлением в общественном месте в нетрезвом виде.

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