Пьяного москвича в халате сняли с рейса в аэропорту Омска. Видео

В аэропорту города Омска полицейские сняли с рейса пьяного москвича в банном халате. Снятое в салоне авиалайнера видео публикует сообщество «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

По данным Управления на транспорте МВД России по СФО, 28-летний россиянин употреблял алкоголь в кафе, расположенном в стерильной зоне воздушной гавани, после чего проследовал на посадку. Однако к полету мужчину не допустили, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.