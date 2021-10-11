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Полицейский в Красноярске справил нужду в подъезде и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Полиция в Красноярске проводит служебную проверку в отношении сотрудника, справившего нужду в подъезде жилого дома. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший запись инцидента, которая появилась в распоряжении портала ngs24.ru.

Уточняется, что блюстители правопорядка прибыли по вызову жильцов дома на улице Робеспьера, они пожаловались на поселившегося в подъезде бомжа. Правоохранители справились с задачей. Однако потом один из них уединился на лестничной клетке, чтобы справить нужду и поговорить по телефону. В полиции Красноярска сообщили, что уже ведется поиск сотрудника и начата служебная проверка.

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