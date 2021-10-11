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В Хабаровске фургон насмерть сбил конькобежца-победителя ЧМ

Мария Иванова
57 минут назад

Российский конькобежец, победитель юниорского Кубка мира Руслан Захаров погиб в аварии, случившейся на трассе в Хабаровске. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Хабаровск».

В Хабаровске фургон насмерть сбил конькобежца-победителя ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О гибели 23-летнего Захарова стало известно 10 октября. Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева отмечала, что информации о случившемся «крайне мало».

«КП» рассказала, что спортсмен погиб в ДТП. По данным газеты, утром 10 октября Захаров отправился на пробежку, во время которой на обочине его зацепил попутный грузовик.

Спортсмен получил несколько тяжелых травм, в том числе ушибы головного мозга, грудной клетки, туловища и конечностей. Захарова госпитализировали в нейрохирургическое отделение местной больницы. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

По данным «КП», за рулем сбившего его грузовика Toyota Dyna находился 26-летний водитель, он пройдет медицинскую экспертизу. В хабаровском управлении ГИБДД ТАСС рассказали, что водитель был трезв. Автоинспекторы подчеркнули, что погибший «двигался по проезжей части при наличии тротуара».

В Союзе конькобежцев ТАСС сообщили, что Руслан Захаров несколько лет назад получил травму и в последние три четыре сезона готовился вне команды.

«В свое время он был достаточно перспективным юниором, победителем первенств России, участником чемпионата мира, первенства мира среди юниоров и международных соревнований», - подчеркнули в организации.

Происшествия,Руслан Захаров,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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