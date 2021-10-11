Освобождение беременной заложницы в Ленобласти сняли на видео

В городе Мурино Ленинградской области силовики освободили беременную заложницу после девяти дней заточения. Об этом сообщает Telegram-канала «Mash на Мойке», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

Как уточняет канал, 35-летняя жительница деревни Большие Колпаны была похищена мужчиной 2 октября. На следующий день злоумышленник стал отправлять ее родственникам сообщения с требованиями заплатить выкуп в размере 10 миллионов.