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Освобождение беременной заложницы в Ленобласти сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В городе Мурино Ленинградской области силовики освободили беременную заложницу после девяти дней заточения. Об этом сообщает Telegram-канала «Mash на Мойке», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

Как уточняет канал, 35-летняя жительница деревни Большие Колпаны была похищена мужчиной 2 октября. На следующий день злоумышленник стал отправлять ее родственникам сообщения с требованиями заплатить выкуп в размере 10 миллионов.

Сожитель похищенной женщины обратился к полицейским, которые выследили похитителя при передаче денежных средств. Ночью правоохранители провели операцию по освобождению заложницы. 51-летний мужчина задержан, «выкупом» он планировал закрыть свои долги.

Происшествия,Криминал,Видео,
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