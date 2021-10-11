14 сторонников АУЕ задержали в Новосибирске

"В отношении трех причастных к нанесению телесных повреждений по мотивам ненависти или вражды в отношении иной социальной группы применены меры уголовного принуждения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", – рассказал Травин, добавив, что в настоящее время проводятся совместные мероприятия с сотрудниками УФСБ и Следственного комитета по документированию преступной деятельности этой группировки.