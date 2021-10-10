Обезьяна напала на ребенка в цирке Нижнего Тагила

Обезьяна 9 октября набросилась на пятилетнего мальчика во время представления в цирке Нижнего Тагила. Ребенок был ранен, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

По имеющейся информации, в ходе выступления шимпанзе неожиданно побежала в зрительный зал. Мальчик пострадал, когда работники цирка пытались успокоить обезьяну и отвести ее обратно на арену. Ребенок сидел у прохода в первом правом секторе второго ряда.

В результате нападения он получил порезы левой ноги. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте.

У родителей мальчика нет претензий к цирку. Администрация шоу уже принесла извинения.

Как рассказали очевидцы происшествия, безопасность зрителей, особенно детей, которые чаще всего сидят на первых рядах, не обеспечена на должном уровне.

Ранее сообщалось, что на севере Индии в городе Агра обезьяна убила младенца возрастом 12 дней.