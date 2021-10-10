Очевидец крушения L-410 рассказал о случившемся

«Самолет вылетает из-за двух берез. Идёт креном. Летит рядом со мной, цепляет крылом землю. И второе крыло надо мной — раз. Разворачивается, но невысоко. Меня ветром сдувает и я падаю. Он задевает крылом «Газель», а дальше слышу лишь сильный удар, об забор – «бух». Вскакиваю, смотрю – двигатель горит. Все течет. Все стонут. В этот момент народу еще много живо было», — вспоминает Алтынбаев.