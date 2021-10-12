«Руки и ноги шевелятся»: жена пострадавшего при крушении L-410 рассказала о его состоянии

Лариса Гузеева вышла на связь со своими поклонниками. Актриса записала видео, которое разместила в своем Instagram, пишет «Газета.Ru».
Гузеева поделилась, что коронавирус серьезно пошатнул ее самочувствие. Она едва не оказалась в реанимации, однако врачам удалось остановить распространение болезни.
Сейчас артистка занимается восстановлением своего здоровья. После перенесенного ковида ее легкие поражены.
Ранее СМИ писали, что Ларисе Гузеевой сделают переливание плазмы от переболевшего COVID-19 донора. Во время болезни самочувствие артистки ухудшилось. Она столкнулась с воспалением почек и осложнением дыхания.