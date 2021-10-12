В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.88
Войти в почту

Гузеева записала видеообращение из больницы

Мир24иещё 1
2 часа назад

Лариса Гузеева вышла на связь со своими поклонниками. Актриса записала видео, которое разместила в своем Instagram, пишет «Газета.Ru».

«Руки и ноги шевелятся»: жена пострадавшего при крушении L-410 рассказала о его состоянии
Фото: Мир24Мир24

Гузеева поделилась, что коронавирус серьезно пошатнул ее самочувствие. Она едва не оказалась в реанимации, однако врачам удалось остановить распространение болезни.

Сейчас артистка занимается восстановлением своего здоровья. После перенесенного ковида ее легкие поражены.

Ранее СМИ писали, что Ларисе Гузеевой сделают переливание плазмы от переболевшего COVID-19 донора. Во время болезни самочувствие артистки ухудшилось. Она столкнулась с воспалением почек и осложнением дыхания.

Происшествия,Лариса Гузеева,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители