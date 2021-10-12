«Руки и ноги шевелятся»: жена пострадавшего при крушении L-410 рассказала о его состоянии

Лариса Гузеева вышла на связь со своими поклонниками. Актриса записала видео, которое разместила в своем Instagram, пишет «Газета.Ru».

Фото: Мир24 Мир24

Гузеева поделилась, что коронавирус серьезно пошатнул ее самочувствие. Она едва не оказалась в реанимации, однако врачам удалось остановить распространение болезни.

Сейчас артистка занимается восстановлением своего здоровья. После перенесенного ковида ее легкие поражены.