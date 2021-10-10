От суррогатного алкоголя в Оренбуржье за сутки умерли еще двое

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Также там уточнили, что число пострадавших выросло до 67 (в том числе жертвы). Из них 24 человека госпитализированы - семеро находятся в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ.

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала, что 50% отравившихся алкоголем умерли до оказания медицинской помощи. Среди поступивших в больницы 94% умерли в первые часы или сутки. У 38 пораженных пациентов в крови обнаружен метанол.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбуржье стало известно 7 октября. Контрафактный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. Было возбуждено уголовное дело, по которому задержаны девять человек. Один из фигурантов дела арестован.