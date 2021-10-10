В Москве школьница загадочно умерла в свой день рождения

В Москве 16-летняя школьница погибла, делая печенье на собственный день рождения. Инцидент произошел в воскресенье утром на севере столицы, сообщает «МК».
Накануне школьница начала печь праздничное печенье к 16-летию, но изготовить его не успела и отложила на утро. В воскресенье, 10 октября, в день праздника, она встала около 8 утра, когда родственники еще спали. По одной из версий перед готовкой девушка решила проветрить кухню, вследствие чего произошел несчастный случай. Тело школьницы нашли на улице.
Полиция также проверяет версию суицида.
Ранее сообщалось, что отдыхавшая в Турции пожилая туристка съела печенье и умерла.