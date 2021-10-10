В Москве школьница загадочно умерла в свой день рождения

Накануне школьница начала печь праздничное печенье к 16-летию, но изготовить его не успела и отложила на утро. В воскресенье, 10 октября, в день праздника, она встала около 8 утра, когда родственники еще спали. По одной из версий перед готовкой девушка решила проветрить кухню, вследствие чего произошел несчастный случай. Тело школьницы нашли на улице.