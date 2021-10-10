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Везший Собчак в Сочи водитель отпущен под подписку о невыезде

ТК «Звезда»
14 минут назад

Водитель Mercedes, везший в Сочи Ксению Собчак, отпущен под подписку о невыезде. По одной из версий, мужчина своими неаккуратными действиями на дороге мог спровоцировать смертельное ДТП. Ранее он уже признал свою вину.

Водителя Собчак в Сочи отпустили под подписку о невыезде
Фото: ТАССТАСС

«Водитель полностью признал свою вину, причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины, но опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших», - сказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Собчак сделала заявление после смертельного ДТП в Сочи

По информации регионального главка МВД, трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной. Mercedes, в котором Собчак находилась на пассажирском сидении, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. От удала вторую иномарку отбросило на микроавтобус.

Один человек погиб на месте, позже СМИ сообщили о смерти еще одного пассажира Volkswagen. Сама Собчак получила сотрясение мозга. До места назначения журналист добиралась на такси.

Происшествия,Ксения Собчак,РИА Новости,
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