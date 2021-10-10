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Во Внуково задержали гражданина Грузии, скрывавшегося от депортации

ТАСС
52 минуты назад

Полицейские задержали в аэропорту Внуково гражданина Грузии, пытавшегося избежать депортации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Во Внуково задержали гражданина Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково", - сказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что после поимки мужчина был доставлен в аэропорт и сразу депортирован.

30 сентября полицейские сопровождали двух иностранных граждан для депортации из России. Внезапно один из них, ранее судимый мужчина, запрыгнул на пассажирское сидение находившегося поблизости автомобиля, его водитель резко увеличил скорость и выехал с территории аэропорта. При этом машина сбила и протащила несколько десятков метров полицейского, пытавшегося предотвратить побег. Сотрудник полиции был госпитализирован. СК по данному факту возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,
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