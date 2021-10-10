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Водитель  Собчак признал вину в ДТП с жертвами

Ирина Лебедева
10 минут назад

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края прокомментировала громкую историю со смертельной аварией, к которой имела отношение Ксения Собчак.

Водитель Собчак признал вину в ДТП с жертвами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правоохранители сообщили, что водитель автомобиля Mercedes, перевозившего Собчак и ее команду, признал вину в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Адлер - Альпика Сервис, в котором погибли и пострадали люди, - сообщает «Российская Газета».

Мужчина при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, после чего последний по касательной задел микроавтобус. В микроавтобусе находились десять пассажиров, никто не пострадал.

Одна из пассажирок Volkswagen скончалась на месте, водителя и вторую пассажирку увезли в больницу, где женщине помочь не смогли, она умерла. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ксения Собчак, попавшая накануне в смертельное ДТП по дороге в аэропорт Адлера, выступила с публичным заявлением. 39-летняя телеведущая заявила, что находится в шоке после произошедшего, пообещала связаться с родственниками погибших и пострадавших, и рассказала о своих травмах.

Происшествия,Шоу-бизнес,Ксения Собчак,"Российская газета",
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